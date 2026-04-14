Castellaneta | picchiata arrestato il convivente Nella notte

Nella notte a Castellaneta, si è verificata una lite che ha portato all’arresto del convivente di una donna. Secondo quanto riferito dai carabinieri, è stata coinvolta una persona in un episodio di violenza, che ha portato al suo fermo. La donna ha subito una caduta durante l’alterco. Gli altri dettagli sull’accaduto sono stati resi noti attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Notte di tensione a Castellaneta, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito da una richiesta di aiuto giunta nella notte da parte della donna, una 40enne, che ha segnalato di essere stata vittima di un’aggressione all’interno dell’abitazione condivisa con l’uomo. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente riscontrato la situazione di criticità, ed hanno accertato i segni evidenti dell’aggressione subita dalla vittima.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Castellaneta: picchiata, arrestato il convivente Nella notte San Giorgio Ionico, accusa: picchiata e minacciata di morte, arrestato il convivente CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della... Aggressione nella notte a Faenza: donna picchiata dal compagno con una stampellaABBONATI A DAYITALIANEWS Una violenta aggressione si è verificata a Faenza nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, quando i carabinieri sono... Intervista a Coach Luisi - Valentino Bk Castellaneta. - facebook.com facebook