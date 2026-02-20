San Giorgio Ionico accusa | picchiata e minacciata di morte arrestato il convivente Carabinieri

A San Giorgio Ionico, una donna è stata picchiata e minacciata di morte dal suo convivente, che è stato arrestato dai Carabinieri. La vittima ha raccontato di aver subito violenze continue e di aver paura per la sua incolumità. I militari hanno agito dopo aver ricevuto una telefonata di emergenza da parte della donna, che ha chiesto aiuto. L’uomo, un 34enne del luogo, è stato preso in custodia e portato in caserma. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 34enne del posto, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della donna che, a seguito di una lite per futili motivi e dopo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione per alcuni giorni, nella notte lo avrebbe visto fare rientro forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe minacciato di morte la compagna, colpendola al volto con schiaffi e pugni, il tutto alla presenza dei figli minori.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Giorgio Ionico, accusa: picchiata e minacciata di morte, arrestato il convivente Carabinieri Leggi anche: Massafra, accusa: compagna minacciata di morte, arrestato 29enne Carabinieri Leggi anche: San Giorgio Ionico: arrestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Giorgio Ionico, minaccia di morte i parenti e distrugge arredi in casa: arrestato 50enne. San Giorgio Ionico, minaccia di morte i parenti e distrugge arredi in casa: arrestato 50enneL'uomo, originario di Crispiano, avrebbe aggredito il fratello 56enne e la cognata 64enne: è accusato di maltrattamenti in famiglia ... lagazzettadelmezzogiorno.it CASTEL SAN GIORGIO - Momenti di panico ieri sera in località Santa Croce, dove una Citroën C3è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava in via Piave. L'incendio è divampato rapidamente, trasformando il veicolo in una colonna di fuoc - facebook.com facebook Stazioni Romane, L'Opera dei Santi Angeli a San Giorgio al Velabro x.com