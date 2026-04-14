Nella serata di ieri, a Castellaneta, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni accusato di aver aggredito la propria compagna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una segnalazione, e l’uomo è stato catturato in flagranza di reato. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’arresto è stato effettuato in conformità con le procedure di legge.

Tarantini Time Quotidiano Notte di tensione a Castellaneta, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 42enne del posto, ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto da parte della donna, una 40enne, che ha segnalato di essere stata aggredita all’interno dell’abitazione. Giunti sul posto, i militari della Stazione locale, supportati dall’Aliquota Radiomobile, hanno riscontrato la situazione e accertato evidenti segni di violenza sulla vittima. Nel corso degli accertamenti, la donna ha riferito di aver subito nel tempo ulteriori episodi di maltrattamenti, mai denunciati in precedenza.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Castellaneta, aggredisce la compagna: arrestato 42enne

Distrugge la macchina della ex e aggredisce un poliziotto, 42enne violento arrestatoLa polizia ha arrestato un catanese di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Aggredisce la compagna in strada, arrestato dalla poliziaAgli agenti l’hanno raggiunta, a seguito di una segnalazione, in strada a Pozzuoli, lei ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita sia...

CASTELLANETA - Intervento dei Carabinieri dopo la richiesta di aiuto della donna - facebook.com facebook