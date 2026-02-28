Aggredisce la compagna in strada arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato a Pozzuoli dopo aver aggredito la compagna in strada. La donna si è rivolta alla polizia, raccontando di essere stata colpita sia verbalmente che fisicamente, in un episodio che si ripeteva già in passato. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione e hanno rintracciato l’uomo poco dopo, portandolo in custodia.

Agli agenti l'hanno raggiunta, a seguito di una segnalazione, in strada a Pozzuoli, lei ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita sia verbalmente che fisicamente dal compagno, come già avvenuto in altre occasioni, l'uomo però si era allontanato. Ma poco dopo, si è ripresentato presso l'abitazione con il chiaro intento di fare ingresso nell'abitazione. È stato così bloccato dai poliziotti e arrestato.