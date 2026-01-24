Distrugge la macchina della ex e aggredisce un poliziotto 42enne violento arrestato

Un uomo di 42 anni di Catania è stato arrestato dalla polizia per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Durante l'intervento, ha distrutto la macchina dell'ex e aggredito un agente. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La polizia ha arrestato un catanese di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. A intervenire sono stati i poliziotti della squadra volanti dopo il tracciamento dei suoi spostamenti grazie al braccialetto elettronico. Il dispositivo ha lanciato un messaggio raccolto.

Viola misura cautelare e aggredisce l’ex moglie: 42enne arrestatoNella notte, i carabinieri di Macerata Campania hanno arrestato un uomo di 42 anni per aver violato i provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Ubriaca aggredisce l'autista Uber e gli distrugge la macchinaValentina Squillace, uccisa da un tir a Savona: autista negativo ai test, si indaga sulle ore alla guida L’autista del tir risultato negativo ad alcol e droga è indagato per omicidio stradale. Il ... youmedia.fanpage.it

Tortolì 20/0/2026 Albero cade sopra una macchina e la distrugge. . . Questa mattina intorno alle ore 8:00 é stata allertata la sala operativa provinciale del comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro per una pianta caduta sopra una macchina che transitava sulla SS - facebook.com facebook