Cassino Ogni vita è unica | insieme per costruire percorsi di inclusione

Sabato 18 aprile alle 9:30, l’Aula Magna di un’università locale ospiterà un convegno intitolato “Ogni vita è unica: insieme per costruire percorsi di inclusione”. L’evento è organizzato dai Rotary Club della zona e si concentrerà sui temi dell’inclusione e dell’assistenza alle persone con bisogni speciali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di vari relatori e rappresentanti delle associazioni coinvolte.