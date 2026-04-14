Cassino Ogni vita è unica | insieme per costruire percorsi di inclusione
Sabato 18 aprile alle 9:30, l’Aula Magna di un’università locale ospiterà un convegno intitolato “Ogni vita è unica: insieme per costruire percorsi di inclusione”. L’evento è organizzato dai Rotary Club della zona e si concentrerà sui temi dell’inclusione e dell’assistenza alle persone con bisogni speciali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di vari relatori e rappresentanti delle associazioni coinvolte.
Sabato 18 aprile, alle ore 9:30, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ospiterà il convegno “Ogni vita è unica: insieme per costruire percorsi di inclusione”, promosso dai Rotary Club del Basso Lazio.Un appuntamento di alto profilo istituzionale che porterà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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