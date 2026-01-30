Gli avvocati di Alfonso Signorini fanno causa a Google per alcuni video di Fabrizio Corona. La battaglia legale coinvolge anche Meta e TikTok, che vengono accusati di aver diffuso contenuti senza autorizzazione. La vicenda si sta facendo sempre più complessa, con le parti che si preparano a portare avanti le loro ragioni in tribunale.

Gli avvocati di Alfonso Signorini sono tornati a tuonare contro Google per i video di Fabrizio Corona, mettendo nel mirino anche Meta e TikTok. I legali Domenico Aiello e Daniela Messaglia hanno appreso con soddisfazione la decisione della Procura di Milano di aprire un’indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per ricettazione e concorso in diffamazione per le chat pubblicate a “Falsissimo” e hanno annunciato la richiesta di un medesimo intervento contro le altre piattaforme web. L'annuncio degli avvocati di Alfonso Signorini La polemica degli avvocati di Signorini sui colossi del web L'affondo degli avvocati di Signorini: "Inaccettabile e criminale" L’annuncio degli avvocati di Alfonso Signorini In una nota riportata da LaPresse, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Messaglia, legali di Alfonso Signorini, si sono detti “decisamente soddisfatti dopo aver appreso che la Procura di Milano ha aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione e per concorso in diffamazione” per le chat pubblicate da Fabrizio Corona a “Falsissimo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avvocati di Alfonso Signorini contro Google per i video di Fabrizio Corona, nel mirino anche Meta e TikTok

Approfondimenti su Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Alfonso Signorini ha risposto in tv al video di Fabrizio Corona che lo riguarda #alfonsosignorini

Ultime notizie su Alfonso Signorini

Argomenti discussi: Il Tribunale di Milano blocca la diffusione dei contenuti intimi di Alfonso Signorini su Falsissimo. Gli avvocati: una pietra miliare nella tutela della privacy; L'avvocato di Signorini: Corona non può parlare di lui e della famiglia Berlusconi, altrimenti rischia il carcere; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici.

Signori e la guerra con Corona: «Deve togliere tutti i video, invece continua a diffamare». Gli avvocati contro i colossi del web: criminaliAlfonso Signorini dichiara guerra ai colossi del web per il video di Fabrizio Corona. Lo hanno annunciato i suoi avvocati Domenico Aiello e ... msn.com

I legali di Alfonso Signorini contro i colossi del web: Macinano ricavi e non si assumono responsabilitàLe ‘rivelazioni’ in rete di Fabrizio Corona sul conduttore Mediaset, la Procura di Milano indaga i vertici di Google. Gli avvocati: Chiederemo lo stesso contro Youtube, Meta e TikTok ... msn.com

Non solo la diffamazione. I pm ipotizzano anche il reato di ricettazione nel fascicolo nato dalla denuncia di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona e i responsabili di Google, colosso a cui fa capo YouTube, cioè la piattaforma dove vengono pubblicate le punt - facebook.com facebook

Nel fascicolo nato dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini si valuta anche l’ipotesi di ricettazione, oltre alla diffamazione aggravata contestata a Fabrizio Corona. Sotto esame il caricamento delle puntate di Falsissimo e le possibili responsabilità di Googl x.com