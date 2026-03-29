Un ex pubblico ministero ha dichiarato che alcuni anarchici sono al lavoro per pianificare attentati e ha indicato che le vittime potrebbero essere nel mirino. Ha inoltre affermato che le due morti potrebbero essere usate come simbolo di protesta, rivendicazione o vendetta. Le sue parole fanno riferimento a una possibile connessione tra azioni violente e gruppi anarchici.

"È chiaro che di queste due morti faranno una bandiera. Un momento di lotta, un momento di rivendicazione, un momento di vendetta anche. Per loro sono caduti sul campo, non sono deceduti perché non sapevano maneggiare degli esplosivi. Sono caduti durante un’operazione di lotta armata. È chiaro che stavano lavorando per porre in essere degli attentati": a dirlo, in un'intervista al Secolo d'Italia, l'ex pm Antonio Rinaudo, che nella sua carriera ha coordinato le indagini su Alfredo Cospito e sui gruppi anarchici. Il riferimento del suo discorso è l’esplosione del casolare romano in cui sono morti Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. "L’ho detto subito: questi due saranno dei martiri - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anarchici, l'ex pm Rinaudo: "Al lavoro per degli attentati, chi può esserci nel mirino"

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