Milan Open VAR ‘promuove’ Piccinini La bomba sul futuro di Allegri Rossoneri salutano un obiettivo

Il Milan ha deciso di usare l’Open VAR per rivedere le azioni contro il Parma, determinando una decisione che ha sorpreso molti. La tecnologia ha influenzato la partita, portando alla promozione di Piccinini come arbitro più affidabile. Nel frattempo, si parla di un possibile addio di Allegri, che potrebbe lasciare il club a fine stagione. La sessione di mercato si anima con trattative e obiettivi in uscita e in entrata.

Nella giornata di oggi, martedì 24 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la sconfitta del weekend contro il Pisa di Cuesta. Sempre tornando a domenica sera, l'AIA, tramite 'Open VAR' si è espressa sui casi arbitrali contestati dai rossoneri. Non solo campo, anche mercato con un obiettivo che si allontana. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina dà importanti aggiornamenti sulle condizioni di Matteo Gabbia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Adani promuove i rossoneri: “Finalmente una partita completa del Milan. Preparata benissimo da Allegri”Daniele Adani elogia il Milan dopo la vittoria contro il Bologna. Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo, manca un rigore ai rossoneri?La decisione di Piccinini di non assegnare un rigore ai rossoneri ha scatenato molte critiche, poiché molti osservatori ritengono che ci siano state alcune mancanze evidenti durante il match tra Milan e Parma.