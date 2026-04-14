Antonio Cassano | Gasperini al Milan al posto di Allegri notizie positive da ambo le parti
Antonio Cassano ha riferito di aver ricevuto notizie riguardanti un possibile cambio di allenatore nel club milanese. Secondo quanto appreso, si parla di un'ipotesi in cui Gian Piero Gasperini potrebbe sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra. Entrambe le parti sembrano aver mostrato segnali positivi riguardo a questa eventualità. La vicenda riguarda ancora sviluppi e incontri tra le parti coinvolte.
Antonio Cassano ha saputo qualcosa sul possibile avvicendamento sulla panchina del Milan tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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