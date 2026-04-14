Cassa Lombarda entra nell’azionariato di Finlabo Sim con il 7,5%

Cassa Lombarda ha acquisito una quota del 7,5% del capitale sociale di Finlabo Sim, attraverso l'acquisto di azioni proprie. Questa partecipazione dà diritto al 9,6% dei diritti di voto a regime. La notizia riguarda la modifica nella composizione azionaria di Finlabo Sim, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui piani futuri. La società non ha rilasciato commenti ufficiali in merito all'operazione.

Cassa Lombarda entra nell’azionariato di Finlabo con una quota pari al 7,5% del capitale sociale, corrispondente a regime al 9,6% dei diritti di voto, realizzata attraverso l’acquisto di azioni proprie della Sim. L’operazione, si legge in una nota, si inserisce in un più ampio accordo commerciale che segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra le due realtà, aprendo la strada a potenziali ulteriori iniziative di crescita e sviluppo. L’accordo prevede, in particolare, la distribuzione dei fondi Finlabo Investments SICAV da parte di Cassa Lombarda alla propria clientela, nonché la possibilità per i clienti della SIM di accedere alla piattaforma bancaria di Cassa Lombarda.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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