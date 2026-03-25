Chieti calcio Gianni Paris entra nell’organigramma neroverde | avrà anche la delega all’azionariato popolare

Il Chieti Calcio ha comunicato l’ingresso di Gianni Paris nell’organigramma della società. Paris, nato nel 1973 ad Avezzano, è avvocato, imprenditore e scrittore, con un’esperienza consolidata come dirigente sportivo nel calcio. La società ha anche annunciato che a Paris sarà affidata la delega all’azionariato popolare.

Nato ad Avezzano nel 1973, Paris è avvocato, imprenditore e scrittore, ma soprattutto un dirigente sportivo con una lunga esperienza nel mondo del calcio Il Chieti F.C. 1922 ha annunciato l’ingresso di Gianni Paris nell’organigramma societario neroverde. Nato ad Avezzano nel 1973, Paris è avvocato, imprenditore e scrittore, ma soprattutto un dirigente sportivo con una lunga esperienza nel mondo del calcio. La sua passione lo ha portato ad acquistare l’Avezzano nella stagione 20102011, iniziando un percorso ricco di risultati. Durante la sua gestione, durata complessivamente 12 anni, è diventato il presidente più longevo della storia del club marsicano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti calcio, Gianni Paris entra nell’organigramma neroverde: avrà anche la delega all’azionariato popolare Articoli correlati Leggi anche: Azionariato popolare: apericena e musica per la Gkn all'Alberone «Evidenti effetti negativi»: la Serie A boccia il ddl sull’azionariato popolareSerie A contro il ddl sull’azionariato popolare: la Lega alza un muro contro la riforma La Serie A si schiera apertamente contro il disegno di legge... Aggiornamenti e notizie su Gianni Paris Discussioni sull' argomento Calcio serie D, L’Aquila 1927 – Teramo in diretta su Rete 8; Chieti, possibile svolta societaria: Gianni Paris verso l’ingresso in dirigenza; Calcio, Gianni Paris diventa consulente legale del Chieti; Gianni Paris (Chieti) a TALK SA: E' un atto d'amore. Farò l'azionariato popolare già iniziato ad Avezzano. ’ Nuovo ingresso in società: affidate deleghe legali e gestionali. Il Chieti ha ufficializzato l’ingresso di Gianni Paris all’interno dell’organigramma societario, affidan - facebook.com facebook