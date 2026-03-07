Prof Alessio Rotunno morto a 43 anni a Pescara dopo un malore davanti agli alunni e il coma Casoli in lutto

Un professore di sostegno di 43 anni è deceduto a Pescara dopo aver accusato un malore davanti agli alunni e essere entrato in coma. La notizia ha suscitato dolore nella comunità di Casoli, dove l’insegnante lavorava e viveva. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e studenti, che lo ricorderanno per il suo impegno quotidiano.

Si era sentito male davanti agli alunni, ma nonostante il ricovero tempestivo non ce l'ha fatta. È morto a 43 anni Alessio Rotunno, il professore di sostegno della scuola media di Casoli, in provincia di Chieti, che si era accasciato improvvisamente sul pavimento per un malore mentre era in classe. Il decesso è arrivato dopo una settimana di coma farmacologico. Il malore del prof in classe Rotunno era stato colpito da un malore mentre si trovava in classe nella giornata di venerdì 27 febbraio, perdendo i sensi di punto in bianco tra il panico dei suoi studenti. Immediati i soccorsi di professori e bidelli che si sono precipitati in aula e degli operatori sanitari arrivati dopo la chiamata al 118.