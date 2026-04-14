Caso STMicroelectronics | il licenziamento sindacale scuote il Senato

La vicenda riguardante lo stabilimento di STMicroelectronics a Agrate Brianza ha attirato l’attenzione del Senato, innescando un dibattito sul licenziamento di una rappresentante sindacale. La decisione di licenziare la sindacalista ha portato a discussioni pubbliche e richieste di chiarimenti da parte di alcuni esponenti politici. La questione si inserisce in un contesto di tensione tra l’azienda e le organizzazioni sindacali della regione.

La tensione all’interno dello stabilimento STMicroelectronics di Agrate Brianza ha assunto una dimensione politica nazionale dopo il licenziamento della sindacalista Simona Cavarra. La decisione dell’azienda, che giustifica l’allontanamento con un presunto uso non corretto delle autorizzazioni sindacali, ha innescato una reazione a catena che coinvolge le organizzazioni dei lavoratori e le istituzioni parlamentari. Simona Cavarra, figura di spicco nelle ultime consultazioni RSU per il Sial-Cobas, si trova al centro di un contenzioso che mette in discussione la legittimità delle procedure disciplinari applicate dalla multinazionale dei semiconduttori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso STMicroelectronics: il licenziamento sindacale scuote il Senato Leggi anche: Caso Russotto, niente licenziamento per l’autista del bus: trasferito dopo il caso dell’11enne di Vodo di Cadore Leggi anche: Il primo caso di licenziamento per “colpa” dell’Intelligenza Artificiale