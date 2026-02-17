Caso Russotto niente licenziamento per l’autista del bus | trasferito dopo il caso dell’11enne di Vodo di Cadore

Salvatore Russotto, l’autista coinvolto nel caso dell’11enne di Vodo di Cadore, non verrà licenziato dopo le polemiche scoppiate, ma sarà spostato in un’altra mansione. La decisione arriva dopo che il conducente di 61 anni ha lasciato il ragazzino a piedi, costringendolo a camminare sotto la neve per sei chilometri. La compagnia di trasporti ha scelto di trasferirlo in un’altra sede, evitando il licenziamento.

Non sarà licenziato, ma non guiderà più un autobus. Il caso Russotto si chiude – almeno sul piano aziendale – con una soluzione che sa di compromesso: trasferimento ad altra mansione e cambio di sede per Salvatore Russotto, 61 anni, il conducente che tre settimane fa lasciò a piedi un ragazzino di 11 anni di Vodo di Cadore, costringendolo a percorrere sei chilometri sotto la neve per tornare a casa. Una vicenda che ha incendiato social, talk show e coscienze civili. E che ora entra in una nuova fase. Perché Salvatore Russotto non è stato licenziato?. La decisione è arrivata al termine del procedimento disciplinare interno avviato da La Linea, la società veneziana che gestisce il servizio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

