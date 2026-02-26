Il primo caso di licenziamento per colpa dell’Intelligenza Artificiale

Il tribunale di Roma con sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025 ha riconosciuto come legittimo un licenziamento per «giustificato motivo oggettivo» maturato in una riorganizzazione aziendale in cui anche strumenti di AI hanno reso superflua una posizione lavorativa. È il primo caso nella giurisprudenza italiana. La storia è quella di una graphic designer di una società di cybersecurity. Che ha accentrato funzioni e introdotto strumenti per rendere efficienti i processi. Sopprimendo il ruolo della dipendente e licenziandola. Dopo la causa e il dibattimento il tribunale ha ritenuto fondate le ragioni del datore di lavoro. Richiamando le reali esigenze economico-organizzative e l’impossibilità di una ricollocazione interna. 🔗 Leggi su Open.online

Pinterest taglia fino a 800 posti di lavoro: colpa (anche) dell’intelligenza artificiale. “Meno uffici, più algoritmi”Nelle prossime settimane, Pinterest avvierà una delle ristrutturazioni più pesanti della sua storia.

Ma che cosa stiamo insegnando all’Intelligenza artificiale, e prima ancora a noi stessi, quando insistiamo esclusivamente sul registro distopico - facebook.com facebook

Lockheed Martin ha testato in volo una nuova funzione di intelligenza artificiale sull’F-35 Lightning II, capace di identificare contatti sconosciuti in tempo reale x.com