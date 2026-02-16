Caso Ramy per il carabiniere resta l' omicidio stradale ma per eccesso colposo nell' adempimento del dovere

Il carabiniere coinvolto nel caso Ramy Elgaml rischia ora di essere accusato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere, invece di omicidio stradale. La modifica nell’imputazione deriva dalla valutazione degli investigatori, che hanno ritenuto che l’azione del militare durante l’inseguimento abbia superato i limiti della condotta professionale. Il fatto risale al 24 novembre 2024, quando il militare ha inseguito lo scooter di Fares Bouzidi per circa 8 km prima dell’incidente fatale. La famiglia di Ramy vuole conoscere le responsabilità e chiede chiarezza sulle modalità dell’intervento.

Omicidio stradale ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Cambia così l'imputazione, che prima era solo di omicidio stradale, per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che inseguì, il 24 novembre 2024, lo scooter guidato da Fares Bouzidi e con in sella Ramy Elgaml, che morì nello schianto al termine dell'inseguimento di 8 km. È quanto emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata oggi dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo. In sostanza, al carabiniere viene riconosciuto che stava "adempiendo" ad un dovere, dato che Bouzidi è stato anche già condannato per resistenza per quella fuga.