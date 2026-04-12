A pochi giorni dalla trasmissione televisiva, si sono riaccesi i sospetti sul caso che vede coinvolta la nuora di Pierina Paganelli. Durante l’intervista a “Verissimo”, Manuela Bianchi ha parlato della propria versione dei fatti riguardo l’omicidio della suocera, menzionando anche le incertezze sull’alibi di Dassilva. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi e ulteriori verifiche sulla ricostruzione dei fatti.

Manuela Bianchi è la nuora di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nella sera del 3 ottobre 2024 nel garage del condominio di via del Ciclamino 31 a Rimini, dove viveva. Bianchi è entrata nella cronaca a causa della sua relazione extraconiugale con Louis Dassilva, l’uomo unico indagato per l’omicidio dell’anziana. Ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, ha raccontato la propria versione dei fatti. L’alibi di Louis Dassilva “totalmente insicuro” Le ipotesi della nuora sull’omicidio di Pierina Paganelli Manuela Bianchi vittima di stalking e minacce L’alibi di Louis Dassilva “totalmente insicuro” Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 12 aprile 2026, Silvia Toffanin ha chiesto a Manuela Bianchi chi, secondo lei, ha ucciso Pierina Paganelli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La nuora di Pierina Paganelli Manuela Bianchi a Verissimo, i sospetti su Dassilva: “Il suo alibi è insicuro"

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Omicidio Pierina Paganelli,"la moglie di Dassilva: "Non amava Manuela Bianchi""Gli ho chiesto milioni di volte se fosse innamorato di Manuela, mi ha sempre detto di no".