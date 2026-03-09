Caso Pierina Valeria sul marito Dassilva | Gli ho chiesto un milione di volte se fosse innamorato di Manuela

A Rimini, durante l’undicesima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stata ascoltata nuovamente Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva. La donna ha riferito di aver chiesto al marito più volte se fosse innamorato di Manuela, senza ricevere risposte chiare. La testimonianza si è svolta senza pause, concentrandosi sui rapporti tra Dassilva e Manuela.

Rimini, 9 marzo 2026 - È ripresa senza indugi la testimonianza fiume di Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva, nel corso della undicesima udienza del processo per l’ omicidio di Pierina Paganelli. Una deposizione, a cui Bartolucci ha ribadito di volersi sottoporre pur avendo facoltà di non rispondere, che è ripartita dall’esame del pm Daniele Paci. Pierina, la tresca dei misteri. Dal ciondolo regalato ai sospetti di Manuela: "E se fosse stato Louis?" La relazione tra Louis e Manuela. L’accusa ha sin da subito incalzato Bartolucci riguardo alla relazione clandestina tra il marito e Manuela Bianchi. Una relazione di cui Valeria venne a conoscenza il 31 ottobre 2023: “Quel giorno me lo disse Dassilva, ma lo avevo già appreso da altre parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

