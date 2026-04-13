In Ungheria, dopo 16 anni di governo, il leader nazionalista lascia il potere. La coalizione guidata dall’ex alleato ottiene una maggioranza assoluta in parlamento, segnando un cambiamento significativo nel panorama politico nazionale. La vittoria ha portato a celebrazioni pubbliche, ma anche a tensioni con alcuni paesi europei. La nuova maggioranza si prepara a orientare il paese verso una linea più europeista, lasciando alle spalle l’era Orbán.

Dopo 16 anni in Ungheria cade il leader nazionalista Orbán. Tisza con Magyar ottiene la maggioranza assoluta e si va verso una svolta europeista tra feste e tensioni internazionali La notte inUngheriasi è trasformata in una lunga festa tra clacson, piazze piene e celebrazioni spontanee. Intorno alle 21:30 è arrivata l’ufficialità:dopo 16 anni si chiude il lungo governo di Viktor Orbáncon uno storico successo dell’opposizione. A vincere è stato l’ex alleato diventato principale oppositore,Péter Magyar, protagonista di un risultato ampio e per certi versi sorprendente nelle dimensioni. Il partitoTiszaha ottenuto una vera e propria “super maggioranza”, superando la metà dei voti e conquistando oltre due terzi dei seggi parlamentari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, si chiude l’era Orbán: all’ex alleato Magyar la ‘super maggioranza’

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