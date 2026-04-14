Caso nomine al pronto soccorso Pierini | Vitri polemizza sul nulla

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dirigente del settore sanitario ha commentato le recenti polemiche sollevate da un’altra consigliera riguardo alle nomine al pronto soccorso. La discussione si concentra su presunti cavilli e contestazioni che, secondo quanto riferito, risultano infondate. La dirigente ha sottolineato che le critiche sembrano più volte essere rivolte a questioni irrilevanti, mentre la sanità urbana sta progressivamente migliorando servizi e qualità.

"La consigliera Vitri non perde occasione per polemizzare sul nulla: tira fuori cavilli per non riconoscere il rilancio della sanità urbinate che, passo dopo passo, sta recuperando servizi e qualità". In merito alle polemiche sul concorso del nuovo primario del Pronto Soccorso di Urbino, il consigliere regionale della Lega Nicolò Pierini replica all’omologa dem Micaela Vitri e all’associazione Urbino Salute, con l’intento di fare chiarezza sulla procedura, la cui linearità sulla pubblicazione dell’esito era stata messa in dubbio. "Sollevare questioni formali rappresenta probabilmente l’unico strumento a disposizione di un PD in difficoltà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Caso nomine al pronto soccorso, Pierini: "Vitri polemizza sul nulla"

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