Caso nomine al pronto soccorso Pierini | Vitri polemizza sul nulla

Una dirigente del settore sanitario ha commentato le recenti polemiche sollevate da un’altra consigliera riguardo alle nomine al pronto soccorso. La discussione si concentra su presunti cavilli e contestazioni che, secondo quanto riferito, risultano infondate. La dirigente ha sottolineato che le critiche sembrano più volte essere rivolte a questioni irrilevanti, mentre la sanità urbana sta progressivamente migliorando servizi e qualità.

"La consigliera Vitri non perde occasione per polemizzare sul nulla: tira fuori cavilli per non riconoscere il rilancio della sanità urbinate che, passo dopo passo, sta recuperando servizi e qualità". In merito alle polemiche sul concorso del nuovo primario del Pronto Soccorso di Urbino, il consigliere regionale della Lega Nicolò Pierini replica all’omologa dem Micaela Vitri e all’associazione Urbino Salute, con l’intento di fare chiarezza sulla procedura, la cui linearità sulla pubblicazione dell’esito era stata messa in dubbio. "Sollevare questioni formali rappresenta probabilmente l’unico strumento a disposizione di un PD in difficoltà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso nomine al pronto soccorso, Pierini: "Vitri polemizza sul nulla" Sassari, solo urgenze a causa di lavori al pronto soccorso: il caso in RegioneSassari è al centro di un acceso dibattito regionale per la gestione dei lavori al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso. Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso di GravedonaCosio Valtellino (Sondrio), 23 febbraio 2026 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento stamane del suo corpo senza vita nei pressi... Argomenti più discussi: Dossier nomine sul tavolo: Leonardo, avanza Mariani per sostituire Cingolani; Da Eni a Mps: è tempo di nomine. Il governo pronto per le decisioni ma si faranno un passo alla volta; Cingolani via da Leonardo. Meloni frena sui piani per Michelangelo Dome e supercaccia Gcap; Sanità e nomine, nuovi veleni. Ora nel mirino c’è il futuro direttore generale ?Giancarlo Ruscitti. Venezia e le nuove nomine per la Zls, scoppia il caso del porto: «Colonizzati da Verona, è un conflitto d’interessi» x.com Nomine all'Azienda Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): «Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati» Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste di chi facebook