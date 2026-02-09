Sassari solo urgenze a causa di lavori al pronto soccorso | il caso in Regione

Questa mattina a Sassari il Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata ha aperto solo per le emergenze. I lavori di ristrutturazione hanno costretto i medici a chiudere le altre aree, lasciando i cittadini a fare i conti con lunghe attese e poca assistenza. La situazione ha scatenato reazioni tra i pazienti e i medici, mentre in regione si discute su come gestire al meglio queste criticità.

Sassari è al centro di un acceso dibattito regionale per la gestione dei lavori al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. La situazione, secondo Fratelli d'Italia, rischia di compromettere l'assistenza sanitaria a causa dei tempi strettissimi per non perdere i fondi del PNRR e di una comunicazione che potrebbe indurre i pazienti ad autodiagnosticarsi, ritardando l'accesso alle cure. L'allarme è stato sollevato dal gruppo di Fratelli d'Italia in Sardegna attraverso un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Francesca Masala. Al centro delle preoccupazioni, la tempistica degli interventi, finanziati con 850 mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la possibilità di perdere i fondi europei qualora i lavori non dovessero concludersi entro il 30 giugno.

