Romelu Lukaku non è ancora tornato a Napoli e si prevede che arriverà solo nella prossima settimana. La situazione attorno al suo rientro rimane incerta, con poco altro da confermare al momento. La sua assenza continua a influenzare i programmi della squadra, mentre le voci sul suo ritorno si susseguono senza conferme ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora aggiornato sui dettagli del suo rientro o sui possibili sviluppi legati al suo stato di forma.

Romelu Lukaku non sarà a Napoli prima della prossima settimana. Questa, in ogni caso, è l’unica certezza nell’incertezza che regna attorno al giocatore. L’attaccante belga segue un programma di recupero in Belgio e il rientro tra i partenopei rimane incerto, secondo quanto rivelato dal giornalista belga Geert Lambaerts a Radio Napoli Centrale. Lukaku: il recupero che nessuno aveva previsto. La scelta di Lukaku di proseguire il lavoro di riabilitazione lontano da Napoli stupisce ancora. Il calciatore ha deciso di affidarsi a fisioterapista e medico che conosce bene in Belgio, evitando qualsiasi conflitto con la società azzurra. Non è una mossa di sfiducia: è una strategia precisa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, tra Napoli e Mondiale: il rientro è ancora lontano

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