Fattorie Menesello cittadini e comitati si rivolgono alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Cittadini e comitati si sono rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro le Fattorie Menesello. Con l’assistenza delle avvocate Chiara Pernechele ed Eva Vigato, il Comitato Lasciateci Respirare di Monselic e Lozzo Atestino ha presentato un ricorso, accusando l’azienda di aver violato vari diritti previsti dalla Convenzione. La decisione arriva dopo che i cittadini hanno lamentato problemi legati alla salute e alla qualità dell’aria. Ora si attende una risposta dalla Corte, mentre la vicenda tiene alta l’atten

Assistiti dalle avvocate Chiara Pernechele ed Eva Vigato, hanno presentato ricorso denunciando la violazione degli articoli 6, 13, 8 e 2 della Convenzione Europea Assistiti dalle avvocate Chiara Pernechele ed Eva Vigato, Comitato Lasciateci Respirare di Monselic e di Lozzo Atestino hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti delle Fattorie Menesello, denunciando la violazione degli articoli 6, 13, 8 e 2 della Convenzione Europea: dal mancato accesso a una tutela giurisdizionale effettiva, alla compromissione del diritto alla vita privata, alla salute e a un ambiente salubre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Gli attivisti del Comitato Lasciateci Respirare sono tornati davanti ai capannoni delle Fattorie Menesello.

