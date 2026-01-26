Chiara Petrolini l’enigma dell’immaturità non patologica La legale di Samuel | Attendiamo maggiori chiarimenti nell’udienza del 13 febbraio

Chiara Petrolini, nota come “l’enigma” dell’immaturità non patologica, si presenta come una figura fragile e vulnerabile, caratterizzata da un’intensa immaturità narcisistica. La sua legale, Samuel, ha annunciato che si attendono chiarimenti più dettagliati nell’udienza del 13 febbraio. La sua ripetuta azione, senza spiegazioni apparenti, rimane al centro di un’attenta analisi sul suo stato emotivo e psichico.

Immatura, fragile dal punto di vista narcisistico, profondamente vulnerabile. Senza alcuna spiegazione il gesto che ha ripetuto. Ma perfettamente capace di intendere e di volere. È questo il profilo tracciato dalle perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli di Chiara Petrolini, la 22enne a processo per aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti ad un anno di distanza l’uno dall’altro. (ANSA FOTO) – Notizie.com La perizia era stata disposta dalla Corte di assise di Parma. 🔗 Leggi su Notizie.com

