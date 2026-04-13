Le autorità stanno approfondendo le indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, con tre minori attualmente iscritti nel registro degli indagati. Il giovane fermato, considerato sospettato, si trova in un centro di prima accoglienza a Genova. Le indagini sono in corso e si concentrano su eventuali responsabilità dei minori coinvolti. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle circostanze del fatto.

MASSA – Le indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni si allargano al fronte minorile con un’attività istruttoria che non conosce sosta. La procura presso il tribunale per i minorenni di Genova ha confermato di essere al lavoro incessantemente per ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio di piazza Felice Palma e vagliare le singole posizioni di tre giovanissimi, attualmente indagati. Uno di loro, già sottoposto a fermo per l’ipotesi di omicidio, si trova ristretto nel Centro di prima accoglienza di Genova in attesa dell’udienza di convalida. Il coordinamento tra la Procura di Massa e quella ligure sta impegnando il Nucleo Investigativo e il Nucleo Operativo dei Carabinieri in accertamenti tecnici definiti estremamente complessi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Omicidio Bongiorni, tre minori indagati, il fermato è in un centro di prima accoglienza a Genova

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