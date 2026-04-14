Il procedimento giudiziario che coinvolge Giusi Bartolozzi si ferma temporaneamente, nonostante fosse prevista per il 17 settembre una nuova udienza. La richiesta di conflitto di attribuzioni riguardante il caso Almasri è stata approvata, portando a uno spostamento dell’avvio del processo. La decisione ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie riguardanti l’indagata, fino a ulteriori sviluppi legali.

Il procedimento nei confronti di Giusi Bartolozzi si allontana, nonostante una data già fissata per l’inizio del processo il prossimo 17 settembre. Prima di quel giorno nuovi sviluppi nella partita giocata dall’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia potrebbero cambiare le carte in tavola. A partire dal ricorso alla Consulta, per il quale la Camera ha dato in queste ore il via libera alla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Roma per il ruolo avuto da Bartolozzi nell’affaire Almasri, il generale libico accusato di torture e stupri dalla Cpi, arrestato in Italia oltre un anno fa e poi subito rimpatriato con un aereo dei servizi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Almasri, via libera alla richiesta di conflitto attribuzioni su Giusi Bartolozzi: si allontana il processo

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