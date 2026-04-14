Almasri scudo anche per Bartolozzi | la Camera solleva conflitto di attribuzioni contro i pm per l’ex zarina di Nordio

La Camera dei Deputati ha deciso di sollevare un conflitto di attribuzioni contro i pubblici ministeri riguardo all'ex capo di gabinetto, coinvolto in un procedimento legale. Questa decisione si aggiunge alle precedenti misure di tutela adottate nei confronti di altri membri del governo, tra cui ministri e sottosegretari, e riguarda anche un ex alto funzionario. La vicenda si inserisce nel contesto di un'azione giudiziaria in corso.

Dopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello alla capo di gabinetto. La Camera ha votato per sollevare conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale contro la Procura di Roma, che accusa Giusi Bartolozzi, ex braccio destro del ministro della Giustizia Carlo Nordio, di aver reso false informazioni al Tribunale dei ministri durante l’indagine sul caso Almasri. La proposta dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio è stata approvata a scrutinio palese con 47 voti di scarto: la richiesta di voto segreto avanzata dalle opposizioni è stata respinta. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Almasri, scudo anche per Bartolozzi: la Camera solleva conflitto di attribuzioni contro i pm per l’ex “zarina” di Nordio Leggi anche: Caso Almasri, proposto conflitto attribuzione per Bartolozzi: la Camera blinda l’ex capo di gabinetto di Nordio Bartolozzi torna giudice: l’ex “zarina” di Nordio chiede il rientro in magistratura. E fa spostare il processo sul caso AlmasriVoleva “togliersi di mezzo” l’intera magistratura, definita un “plotone di esecuzione“.