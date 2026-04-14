Casini non ha retto con Trump | Disgustoso e stronca Meloni

In un’intervista a Il Gazzettino, il senatore ed ex presidente ha commentato duramente l’incontro con l’ex presidente degli Stati Uniti, definendolo “disgustoso”. Ha inoltre espresso critiche nei confronti della leader di un partito, con parole che hanno suscitato attenzione. La discussione si concentra sui rapporti internazionali e sulle recenti dichiarazioni politiche, senza che siano stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

In un’intervista rilasciata a Il Gazzettino, Pier Ferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera, ha criticato apertamente Donald Trump soffermandosi su più aspetti: dalle parole rivolte a Papa Leone XIV alla lettura dei rapporti di forza internazionali, fino alle conseguenze economiche della crisi con l’Iran e al ruolo dell’Italia nel rapporto con Washington. Casini su Trump e gli attacchi. Nel corso dell’intervista, Casini ha descritto l’atteggiamento del presidente degli Stati Uniti come improntato a una costante conflittualità, sintetizzando così: “Prima o poi bisognerà fare un elenco di chi Trump non ha attaccato. A parte il nome di Putin, sarebbe un elenco abbastanza breve”.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Casini non ha retto con Trump: “Disgustoso”, e stronca Meloni Leggi anche: "Uno show disgustoso", "Sei un perdente": dal Super Bowl ai Giochi, Trump ne ha per tutti Leggi anche: Meloni in divisa con il manganello, i muri di Torino imbrattati da Extinction Rebellion. FdI: disgustoso Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier Pier Ferdinando Casini commenta la figura politica di Silvia Salis, la sindaca di Genova, che scompiglia il “campo largo”, in cui si discute da tempo dell’ipotesi di una sua proposta come candidata alle primarie del centrosinistra o come candidata unitaria del c - facebook.com facebook Casini: “Giusta presa di distanza della premier, le frasi di Trump contro il Papa sono disgustose” x.com