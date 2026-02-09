Uno show disgustoso Sei un perdente | dal Super Bowl ai Giochi Trump ne ha per tutti

Donald Trump torna a far parlare di sé, questa volta scagliandosi contro Bad Bunny e il rapper Hass. Il presidente americano ha criticato lo spettacolo del Super Bowl, definendolo “uno show disgustoso”, e ha attaccato anche l’artista, che aveva espresso alcune critiche. Non si ferma qui: Trump si è scagliato anche contro il rapper Hass, coinvolgendolo in una serie di commenti duri. La polemica si infiamma sui social e nelle conversazioni pubbliche, mentre il mondo dello sport e della musica osservano stupito.

Trump contro tutti. Contro i suoi atleti che all’Olimpiade si sono permessi di dissociarsi dalle politiche antimmigrazione. Contro lo spettacolo del Super Bowl di Bad Bunny, che dopo aver vinto tre Grammy award ha incantato il pubblico con un messaggio semplice e radicale: "Assieme siamo l'America. L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore". Prima del trionfo di Seattle, in mezzo le star come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, una taqueria di Los Angeles, uno degli ultimi social club portoricani di Brooklyn, persone normali in campo per un'America plurale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Uno show disgustoso", "Sei un perdente": dal Super Bowl ai Giochi, Trump ne ha per tutti Approfondimenti su Super Bowl Donald Trump Trump:lo show al Super Bowl? Disgustoso Donald Trump commenta duramente lo spettacolo del Super Bowl, definendolo “assolutamente terribile” e uno dei peggiori di sempre. Trump attacca l’Halftime Show del Super Bowl: “Uno spettacolo terribile, un affronto all’America Donald Trump torna ad attaccare lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Super Bowl Donald Trump Argomenti discussi: Super Bowl, il trionfo dei Seattle Seahawks. Show di Bad Bunny e Trump attacca: Uno dei peggiori spettacoli di sempre. Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.