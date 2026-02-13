Meloni in divisa con il manganello i muri di Torino imbrattati da Extinction Rebellion FdI | disgustoso

Giovedì, Giorgia Meloni si è presentata in divisa con il manganello durante una visita a Torino, mentre i muri della città sono stati imbrattati da graffiti firmati da Extinction Rebellion. I manifestanti hanno scritto slogan contro il governo e disegnato simboli di protesta sui muri di via Garibaldi, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Fratelli d’Italia ha commentato l’azione definendola “disgustosa”, denunciando una provocazione che incita all’odio e al cattivo gusto.

Provocazione, cattivo gusto e incitamento all'odio. È il sottotitolo della nuova iniziativa degli attivisti di Extinction Rebellion a Torino. Obiettivo dell'ultrasinistra della città messa a ferro e fuoco da Askatasuna: accendere il fuoco contro il governo manganellatore e strumentalizzare tragedie come la frana di Musumeci. Ancora una volta nel mirino è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sui manifesti affissi per le vie del centro campeggia la premier vestita da poliziotto e con un manganello in mano. Sulle spalle si staglia Niscemi, "simbolo di devastazione".

Giorgia Meloni si è fatta fotografare con un manganello davanti ai graffiti di Extinction Rebellion a Torino, provocando molte reazioni.

La silhouette di Giorgia Meloni in divisa da poliziotta, un manganello in mano, lo sfondo della frana di Niscemi o delle piste olimpiche di Cortina. E una parola, scritta in verde fluo: Ecovandali.

