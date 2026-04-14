Casi di bullismo in crescita Panchina-simbolo in ospedale

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei casi di bullismo tra i giovani. Nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione, un’associazione di Tavazzano ha inaugurato delle panchine multicolori in un ospedale locale. Questi spazi, pensati come simbolo di inclusione e rispetto, sono stati posizionati in aree di attesa e di cura. La scelta delle panchine mira a promuovere un messaggio positivo tra i visitatori e i pazienti.

Le panchine multicolori, grazie all’attività dell’associazione Il Magnete di Tavazzano, inaugurate ieri nel padiglione del servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (Spdc) dell’ ospedale di Codogno sono molto più di un arredo urbano: sono un presidio contro l’ emergenza bullismo che, dati della Prefettura alla mano, è cresciuta del 20% nell’ultimo periodo con casi però che rimangono nel sommerso. Il taglio del nastro ha sancito la nascita di un nuovo simbolo di lotta in un momento storico in cui la violenza tra i giovanissimi richiede la massima allerta. Alla presenza del direttore generale dell’Asst di Lodi, Guido Grignaffini, e dei medici del reparto, la presidente dell’associazione “Il Magnete“, Annamaria Sgorlon, ha consegnato alla comunità queste opere realizzate materialmente dai ragazzi e dalle persone fragili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casi di bullismo in crescita. Panchina-simbolo in ospedale Leggi anche: Bullismo a scuola, i primi casi a 7 anni: «Crescenti fragilità» Panchina Gialla contro il Bullismo a CastrovillariSabato 7 febbraio, alle ore 10:00, in Piazza Indipendenza verrà inaugurata la Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo, iniziativa... Argomenti più discussi: Presentato il progetto di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo; Conferenza sul Bullismo; Giulia, 15 anni, vittima di bullismo: una ferita profonda che nessuno riesce a vedere; Abusi e bullismo. Sant’Ambrogio scuola sicura. A gennaio i giudici aveva prosciolto l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per i casi di beneficenza dopo che il Codacons aveva ritirato la querela: “Non elementi chiari per assoluzione nel merito” facebook 150.000 casi di infarto l'anno in Italia e il rischio resta alto dopo le dimissioni. Scopri di più bit.ly/48l99w4 #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com