Bullismo a scuola i primi casi a 7 anni | Crescenti fragilità

La scuola di una città ha registrato i primi casi di bullismo tra bambini di appena 7 anni. I genitori sono preoccupati per l’aumento di fragilità tra i giovani e per le difficoltà di identificare i segnali in tenera età. Le autorità scolastiche hanno avviato un lavoro di sensibilizzazione già dai primi anni di scuola e stanno rafforzando il supporto con cinque team specializzati sul territorio.

L'ALLARME. La Rete provinciale: lavoro di sensibilizzazione fin dai più piccoli. Cinque team emergenziali sul territorio. L'età degli studenti coinvolti in episodi di bullismo, sia come vittime sia come autori, si è ulteriormente abbassata. Oggi i primi casi emergono già tra i 7 e gli 8 anni, a partire dalla terza elementare. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Rete provinciale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, resi noti in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo, che cade domani, 7 febbraio. Casi che coinvolgono, con differenti livelli di gravità e diverse sfaccettature, circa uno studente bergamasco su cinque tra i 7 i 16 anni.

