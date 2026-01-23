Omicidio Colalongo Bernardo Cava sceglie il silenzio davanti al Gip

Bernardo Cava, 51 anni e membro del clan omonimo di Quindici, ha deciso di non rispondere alle domande del Gip di Avellino, Antonio Sicuranza, durante l’interrogatorio di convalida del fermo. La sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere si inserisce nel contesto dell’indagine sull’omicidio Colalongo, di cui è coinvolto. La vicenda prosegue con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Avellino. Bernardo Cava, 51 anni, esponente del clan omonimo di Quindici, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, durante l'interrogatorio di convalida del fermo. L'imputato è assistito dall'avvocato Claudio Frongillo. Il 17 dicembre a Scisciano, Ottavio Colalongo è stato vittima di un omicidio avvenuto mentre si trovava a bordo del suo scooter Honda SH. Bernardo Cava avrebbe guidato la staffetta da Mugnano del Cardinale a Casamarciano per trasferire Antonio Aloia (all'epoca evaso da un permesso premio e latitante), l'esecutore materiale dell'omicidio di Ottavio Colalongo. La faida silenziosa nell'area vesuviana: l'omicidio di Ottavio Colalongo non è un delitto isolato, ma l'epilogo di una contrapposizione camorristica radicata da anni nell'area vesuviana. Afragola, Acerra, Scisciano, San Vitaliano e Marigliano sono i territori contesi.

