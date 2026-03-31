Elezioni comunali a Cascina il centrodestra unito presenta il candidato | è Donatella Legnaioli

A Cascina, il centrodestra ha annunciato il proprio candidato per le prossime elezioni comunali, scegliendo Donatella Legnaioli come rappresentante della coalizione. La decisione è stata comunicata dallo schieramento locale, che intende affrontare la sfida di conquistare il municipio dal centrosinistra. La candidata sarà ufficialmente presentata durante gli eventi preelettorali in programma nelle prossime settimane.

Lo schieramento del centrodestra cascinese ha scelto: la figura individuata per guidare la coalizione nella complicata sfida di sfilare il municipio al centrosinistra è Donatella Legnaioli. 66 anni, laureata in giurisprudenza e per molti anni dipendente nel Comune di Pisa, ha un percorso politico partito proprio da Cascina per approdare in Parlamento. Nel 2016 Legnaioli ha ricoperto il ruolo di assessora con deleghe a Polizia municipale, personale, uffici demografici e affari generali all'interno della giunta guidata da Susanna Ceccardi. Nel 2019 ha ottenuto poi l'elezione alla Camera dei deputati, tra le file della Lega: è rimasta a Roma fino al 2022. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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