Ravenna celebra San Valentino con Dante e Leopardi | poesia d’amore tra storia e sentimento

Ravenna ha deciso di festeggiare San Valentino mettendo al centro le poesie di Dante e Leopardi, perché si vuole riscoprire il sentimento attraverso le parole dei grandi poeti. La città organizza una mostra dedicata ai versi d’amore, con alcuni manoscritti originali e letture pubbliche. Un evento che coinvolge appassionati e studenti, pronti a scoprire come i versi di Dante e Leopardi ancora oggi parlano di emozioni profonde.

San Valentino in Versi: Ravenna Rivive l'Amore nella Poesia di Dante e Leopardi. Ravenna celebra San Valentino con un omaggio alla poesia d'amore. Domani, domenica 15 febbraio, presso il Punto Lettura Classe in via Classense 29, si terrà "Quando Amor mi spira", un pomeriggio dedicato alla lettura di versi di Dante e Leopardi, e non solo. L'evento, curato dal movimento Rinascimento Poetico, vuole offrire un'alternativa culturale alla festa degli innamorati, riscoprendo la bellezza della parola e la sua capacità di esprimere emozioni profonde. Un Omaggio alla Tradizione Letteraria Italiana. L'iniziativa nasce dalla volontà di Rinascimento Poetico, un movimento fondato dall'artista e scrittore Paolo Gambi, che si propone di diffondere la poesia come strumento di crescita personale e di dialogo culturale.