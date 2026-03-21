Gli studenti di Manfredonia nella sala consiliare comunale nel 7° Centenario dalla fondazione della città

Nel 1963, gli studenti di Manfredonia si sono riuniti nella sala consiliare comunale per celebrare il settimo centenario della fondazione della città. L’evento ha coinvolto giovani provenienti dalle scuole locali, che hanno partecipato a una cerimonia ufficiale per ricordare questa ricorrenza storica. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità previste dall’amministrazione comunale dell’epoca.

Il Comune di Manfredonia, nel quadro delle celebrazioni previste per il VII Centenario di fondazione della Città, e allo scopo di ravvivare nelle nuove generazioni l’amore per la storia e le tradizioni locali, premessa indispensabile alla formazione della coscienza civica, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 12-1-63 bandì un concorso a premi, articolato in quattro categorie di partecipanti per i migliori elaborati che abbiano per tema “ Manfredonia nella storia, nell’arte e nelle tradizioni”. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del primo di giugno del 1963: 7°... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gli studenti di Manfredonia nella sala consiliare comunale nel 7° Centenario dalla fondazione della città Articoli correlati Gli studenti "interrogano" il sindaco Piccioni, le scuole ricevute nella sala del consiglio comunaleOltre cento alunni delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato martedì (13 gennaio), suddivisi in tre... Leggi anche: Pattinaggio Gatto verde. Gli atleti ricevuti nella sala consiliare Tutto quello che riguarda Gli studenti di Manfredonia nella sala... Temi più discussi: Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: Servizio tutto l'anno ed elettrificazione subito - FoggiaToday; Scuola chiusa per il voto: stop alle lezioni al Vanvitelli di Manfredonia; Sport e Formazione: il Manfredonia Calcio e l’Istituto De Sanctis-Mozzillo insieme per il progetto Mens Sana in Corpore Sano; Diplomazia civile Italia e Ucraina sperimentano una rete di scuole gemellate che rafforza la cooperazione europea. Manfredonia, studenti italiani e ucraini insieme in una video-lezioneL'evento in occasione del progetto 100×100 Ponti dell’Istruzione tra l’Istituto Don Milani Uno+Maiorano e la scuola n. 7 di Haisyn: avviato anche il programma congiunto Natale Insieme. Martedì ... lagazzettadelmezzogiorno.it ANFFAS MANFREDONIA Successo a Ovindoli per il Team ANFFAS ManfredoniaIl Team ANFFAS Manfredonia si è distinto ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics disputati a Ovindoli, conquistando buoni risultati ... statoquotidiano.it LA RAF TORNA A MANFREDONIA DOPO 80 ANNI: memoria e storia tra cielo e territorio facebook