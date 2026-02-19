Roma | sabato e domenica open day Carta identita’ elettronica in Municipi II III XIII
A Roma, nel fine settimana del 21 e 22 febbraio, si svolgono nuovi open day per la consegna della Carta di Identità Elettronica nei Municipi II, III e XIII. Durante queste giornate, cittadini potranno recarsi senza appuntamento per richiedere o aggiornare il documento digitale. Gli uffici saranno aperti con orari estesi per facilitare le operazioni. La iniziativa mira a velocizzare i tempi di rilascio e a favorire l’accesso ai servizi digitali. Sono previsti controlli di sicurezza e assistenza sul posto.
Continuano gli open day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) nel fine settimana del 21 e 22 febbraio. Durante queste giornate, gli uffici anagrafici dei Municipi Roma II, III e XIII saranno aperti in via straordinaria. In particolare, il sabato 21 febbraio, i cittadini potranno recarsi presso le sedi designate, mentre gli ex Punti Informativi Turistici, situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia il sabato che la domenica. Dettagli per la Richiesta della CIE. Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione di questi Open Day, è sempre necessario prenotare un appuntamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
