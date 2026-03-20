L’Italia batte anche la Scozia! Resta vivo il sogno playoff ai Mondiali di curling femminile!

Durante la notte, la nazionale italiana di curling femminile ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva ai Campionati Mondiali 2026 in corso a Calgary, in Canada. La squadra ha battuto anche la Scozia, mantenendo vivo il sogno di qualificarsi ai playoff del torneo. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la posizione dell’Italia nella competizione mondiale.

Una vittoria d’autorità. Nella notte la Nazionale italiana di curling femminile ha incasellato il terzo, preziosissimo, successo consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 in fase di svolgimento a Calgary (Canada). Le azzurre nello specifico hanno battuto in nove end la Scozia con il risultato di 7-5, rimanendo ampiamente in corsa per i play-off grazie ad una crescita esponenziale da parte di tutta la squadra a partire da una Stefania Constantini in stato di grazia. L’atteggiamento delle nostre portacolori è positivo fin dalle prime battute, complice una mano nulla andata in archivio nella prima ripresa con il martello in possesso delle scozzesi e un solo punto da parte delle avversarie messo a referto nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia batte anche la Scozia! Resta vivo il sogno playoff ai Mondiali di curling femminile! Articoli correlati Leggi anche: Curling: l’Italia supera anche la Scozia e resta in corsa per i play-off! Terzo successo consecutivo ai Mondiali Hockey prato femminile, niente Mondiali per l’Italia. La Scozia infrange il sognoSi infrange all’ultima opportunità il sogno della Nazionale femminile di hockey su prato di agguantare il pass per i Mondiali che si disputeranno dal... Tutto quello che riguarda L'Italia batte anche la Scozia Resta... Temi più discussi: L’Italia non si ferma più ai Mondiali di baseball: batte anche il Messico e vince il girone; Super Zandalasini! L’Italia batte anche la Nuova Zelanda. Mondiale più vicino; L’Italia batte anche la Nuova Zelanda e avvicina la qualificazione ai Mondiali; Mondiali baseball, Italia da sogno: Messico dominato, è ai quarti salvando gli Usa. L’Italia batte anche la Nuova Zelanda e avvicina la qualificazione ai MondialiSi avvicina sempre di più il Mondiale 2026 per l'Italia. Le azzurre vincono anche la seconda partita nel torneo di qualificazione che si sta svolgendo a ... oasport.it Super Zandalasini! L’Italia batte anche la Nuova Zelanda. Mondiale più vicinoL'ala firma 18 punti e trascina le azzurre al secondo successo consecutivo. Il cammino delle italiane continuerà sabato contro gli Stati Uniti alle 22 ... msn.com L’Italia sogni i playoff ai mondiali Le azzurre capitanate da Stefania Constantini sono ancora in corsa per un posto ai playoff dei Mondiali di Calgary, in Canada, grazie alla vittoria per 8-1 contro una spenta Danimarca - facebook.com facebook CORAGGIO La vittoria contro gli Stati Uniti tiene vivo il sogno delle azzurre ai Mondiali di curling! Il sesto posto è a portata di mano: per arrivarci serviranno quattro gare perfette! La Nazionale affronta oggi alle 16 la Danimarca, nella notte italiana la Sc x.com