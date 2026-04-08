Carrara | musica e lettura per i piccoli ecco gli appuntamenti

Il Comune di Carrara ha programmato tre eventi tra il 10 e il 17 aprile, dedicati ai bambini da zero a sei anni. Le attività prevedono incontri di musica e sessioni di lettura pensate appositamente per i più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie in iniziative culturali dedicate ai bambini. Questi appuntamenti si svolgeranno in diverse location della città, offrendo momenti di svago e apprendimento.

Il Comune di Carrara organizza tre appuntamenti tra il 10 e il 17 aprile per promuovere la lettura e la musica tra i bambini da zero a sei anni. L’iniziativa coinvolge volontari Lettori Nati per Leggere e operatori Nati per la Musica Massa-Carrara. L’obiettivo è stimolare lo sviluppo cognitivo e relazionale dei più piccoli attraverso l’uso di strumenti musicali, canti e letture condivise. Queste attività mirano a costruire un legame sicuro tra genitori e figli tramite le note e la voce. Il progetto nazionale vede il sostegno del Centro per la Salute del Bambino Onlus, dell’Associazione Italiana Biblioteche e dell’Associazione Culturale Pediatri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Non so se chiedere scusa agli abitanti di Massa o Di Carrara e faceva pure schifo eh! andate a vedervi l' originale a destra l' originale - facebook.com facebook