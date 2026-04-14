Bar svaligiato nella notte | il titolare si ribalta durante l' inseguimento con i ladri

Nella notte, un bar e tabaccheria di Carovigno è stato svaligiato da alcuni ladri. Il proprietario ha inseguito i malviventi a piedi e in moto, tentando di fermarli. Durante l’inseguimento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito a terra, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali ferite del proprietario.

CAROVIGNO - Si è messo all'inseguimento dei ladri che avevano appena svaligiato il suo bartabaccheria, ma la sua corsa si è conclusa con un ribaltamento. È stato condotto in ospedale il titolare di un'attività commerciale che la scorsa notte (martedì 14 aprile) è stata presa di mira nel centro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Non si ferma all'alt, folle inseguimento nella notte. Poi la Golf esce di strada e si ribalta: grave un giovane di 25 anni a VallefogliaVALLEFOGLIA - Notte di paura tra Vallefoglia e Bottega, dove una fuga in auto terminata con un violento incidente ha lasciato un giovane di 25 anni... Leggi anche: Pomezia, volante si ribalta durante un inseguimento: feriti due agenti Argomenti più discussi: Bar svaligiato nella notte: il titolare si ribalta durante l'inseguimento con i ladri; La videosorveglianza incastra i ladri che svaligiano il bar; Assalto notturno al bar Delfino Blu di Casciago: serranda divelta e vetrata in frantumi; Sora. Sorpresi a rubare capi d'abbigliamento in un negozio: due denunciati.