Bar svaligiato nella notte | il titolare si ribalta con l' auto inseguendo i ladri

Nella notte, il titolare di un bar e tabaccheria a Carovigno ha inseguito i ladri che avevano svaligiato il suo esercizio commerciale. Durante l'inseguimento, l'uomo ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del proprietario né sui danni causati dall'incidente.

CAROVIGNO - Si è messo all'inseguimento dei ladri che avevano appena svaligiato il suo bartabaccheria, ma la sua corsa si è conclusa con un ribaltamento. È stato condotto in ospedale il titolare di un'attività commerciale che la scorsa notte (martedì 14 aprile) è stata presa di mira nel centro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Bar svaligiato nella notte: il titolare si ribalta durante l'inseguimento con i ladriCAROVIGNO - Si è messo all'inseguimento dei ladri che avevano appena svaligiato il suo bartabaccheria, ma la sua corsa si è conclusa con un... Auto si ribalta nella notte a BiciniccoPaura nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo a Bicinicco per un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte. Argomenti più discussi: Bar svaligiato nella notte: il titolare si ribalta durante l'inseguimento con i ladri; La videosorveglianza incastra i ladri che svaligiano il bar; Assalto notturno al bar Delfino Blu di Casciago: serranda divelta e vetrata in frantumi; Sora. Sorpresi a rubare capi d'abbigliamento in un negozio: due denunciati.