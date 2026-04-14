Il prossimo 17 aprile, il musicale vedrà l’uscita di un nuovo brano firmato Pierdavide Carone, intitolato Mentirsi pur di amarsi (un altro po’.). Il singolo viene presentato attraverso la gestione di Zoo Dischi e ADA Music Italy, proponendo una riflessione sonora su quelle dinamiche relazionali che si muovono in un limbo tra la fine dell’affetto e la persistenza del legame. L’analisi psicologica tradotta in composizione musicale. La nuova proposta di Carone non si limita a una semplice narrazione sentimentale, ma esplora una condizione umana estremamente specifica: quella fase di stallo che intercorre quando l’amore sembra essersi esaurito, ma la relazione fisica e sociale continua a persistere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carone esplora il limbo dei cuori: il nuovo brano sulla finzione amorosa

Il nuovo limbo dei deportati dagli Usa passa per la giungla di PanamaQuesti ultimi mesi hanno visto una grande inversione dei flussi migratori nel continente americano.

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