Ghali fuori il nuovo brano ‘Basta’ dopo la polemica sulla cerimonia delle Olimpiadi

Questa notte Ghali ha rilasciato il suo nuovo brano ‘Basta’, nonostante le polemiche sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il cantante ha deciso di pubblicare il pezzo, uno dei brani annunciati lo scorso settembre, dopo settimane di discussioni e tensioni attorno alla sua presenza in quell’evento.

Dopo le polemiche legate alla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, a sorpresa Ghali questa notte ha pubblicato ‘Basta’, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione ossessiva del titolo diventa mantra e insieme grido di saturazione: ‘Basta’.L’assenza della copertina di ‘Basta’ riflette un’uscita maturata all’ultimo e senza preavviso, lasciando spazio solo al messaggio. “Sono da solo ma sembro un esercito”, canta il rapper. “Free tutti i maranza. Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Buonfiglio Ghali? In questo momento polemiche fuori luogo; Cerimonia apertura Olimpiadi, Ghali denuncia: Non posso cantare inno ma silenzio fa rumore: scelta Pausini; Milano Cortina, il presidente del Coni: Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogo; Ghali, Boldi e le Olimpiadi già rovinate dalle divisioni ideologiche.

