La Commissione europea ha chiarito che gli Stati membri non possono chiedere deroghe al Patto di stabilità a meno di una grave recessione che coinvolga l’intera Unione europea o l’Eurozona. Questa posizione è stata ribadita in risposta a richieste di sospensione delle regole fiscali, precisando che eventuali deroghe richiederebbero condizioni economiche estremamente negative. La decisione arriva in un momento di tensione tra Bruxelles e alcuni Paesi riguardo alle politiche fiscali.

BRUXELLES, 07 APR – “In questo momento non abbiamo ricevuto richieste da alcuno Stato membro rispetto a una potenziale attivazione” della clausola nazionale di salvaguardia che sospende gli effetti del Patto di stabilità con riferimento all’impatto dei prezzi dell’energia. Lo ha detto il portavoce della Commissione Balazs Ujvari interpellato sul tema, anche rispetto alle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sul fatto che se la crisi legata al Medio Oriente continuerà il tema si dovrà porre in Ue. Bruxelles ha ribadito che per sospendere per tutti il Patto serve una grave recessione a livello Ue o nell’Eurozona. La Commissione europea è “determinata a eliminare gradualmente qualsiasi fonte energetica russa dal mercato europeo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caro energia, UE: dagli Stati nessuna richiesta di deroga a patto di stabilità

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