Carne coltivata e nuovi cibi a Modena la scienza scende in campo tra innovazione e tradizione

A Modena, si svolge un evento dedicato alla carne coltivata e ai nuovi alimenti, con la partecipazione di scienziati e ricercatori. La discussione riguarda le innovazioni nel settore alimentare e il rapporto tra tradizione e sviluppo tecnologico. La giornata mette in evidenza le ultime novità in campo scientifico, focalizzandosi sui metodi di produzione alternativi alla carne tradizionale e sul loro impatto sulla dieta e sull’ambiente.

Per millenni la carne ha rappresentato un simbolo di prosperità e nutrimento, ma oggi il suo consumo è al centro di un acceso dibattito. Con i divulgatori Matteo e Chiara de I chimici sulla tavola, analizzeremo le alternative emergenti: dalla carne vegetale a quella coltivata, fino agli insetti.🔗 Leggi su Modenatoday.it Svolta nella carne coltivata: le cellule bovine diventano immortaliRicercatori riescono finalmente a sfatare il mito che le cellule di grossi mammiferi non possano spontaneamente diventare immortali La produzione di... Milano-Cortina, la scienza scende in campo: con Lilly un viaggio per capire l’obesità(Adnkronos) – Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e...