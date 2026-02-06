Milano-Cortina la scienza scende in campo | con Lilly un viaggio per capire l’obesità

La scienza si mette in gioco per combattere l’obesità. Con Lilly, un viaggio tra ricerca e speranza, si cerca di capire meglio questa condizione complessa. Partendo dallo sport, si evidenzia come anche nella scienza ci vogliano impegno, tentativi e tanta pazienza per trovare le soluzioni più efficaci.

(Adnkronos) – Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nell'innovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato, la cura. Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende oggi.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di un equilibrio tra salute fisica e mentale.

