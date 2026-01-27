In un progresso importante nel settore alimentare, i ricercatori hanno dimostrato che le cellule bovine possono diventare praticamente immortali. Questa scoperta apre nuove possibilità per la produzione di carne coltivata, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la sostenibilità. La ricerca rappresenta un passo avanti nella comprensione delle potenzialità delle cellule animali in ambito alimentare.

Ricercatori riescono finalmente a sfatare il mito che le cellule di grossi mammiferi non possano spontaneamente diventare immortali La produzione di carne di manzo è l’attività zootecnica meno sostenibile, in quanto richiede grossi quantitativi di acqua, provoca deforestazione ed è responsabile di una fetta significativa delle emissioni globali di gas serra. Di conseguenza, la coltivazione in laboratorio di carne a partire da cellule animali è stata proposta come possibile alternativa, se non fosse che essa incontra problemi in merito sia al costo che alla sicurezza. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Svolta nella carne coltivata: le cellule bovine diventano immortali

Approfondimenti su Carne Coltivata

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carne Coltivata

Argomenti discussi: Le proteine alternative alla carne sono un’illusione svanita?.

Le proteine alternative alla carne sono un’illusione svanita?Plant-based, farina di insetti e carne coltivata non decollano: le aziende chiudono, gli investimenti calano e i consumatori restano freddi. Può una bolla scoppiare ancora prima di gonfiarsi? dissapore.com

Anche la carne coltivata avrà il suo allevamentoNon poteva che nascere nel paese che per primo ha visto l’invenzione della carne coltivata, presentata da Mark Post nel 2013, il progetto pionieristico della costruzione della prima fattoria al mondo ... gamberorosso.it

Dopo il dado vegetale non potevo non fare quello di carne! Raga sono davvero la svolta, provare per credere! Fammi sapere se lo replicherai #imparacontiktok #dado #ossobuco #brodo #fattoincasa #homemade #ricette #ricettefacili #chefadomicilio #food - facebook.com facebook