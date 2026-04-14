Carlos Alcaraz ha superato il primo turno dell'ATP 500 di Barcellona battendo il finlandese Otto Virtanen in due set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3. Nonostante alcuni problemi fisici, il tennista spagnolo ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del torneo. Ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nel torneo catalano.

Missione compiuta per Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo si è imposto all’esordio nell’ ATP500 di Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen (n.130 del ranking), proveniente dalle qualificazioni. Un successo per 6 -4 6-2 in 1 ora e 25 minuti di gioco per un Alcaraz non brillantissimo e che ha lamentato anche alcuni problemi fisici. Sul finire del primo parziale, infatti, Carlitos ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al braccio destro. Sarà una situazione da valutare. Negli ottavi, il n.1 del seeding se la vedrà contro il ceco Tomas Machac, che si è imposto in tre set contro l’argentino Sebastian Baez. Nel primo set Carlitos è venuto a capo di un parziale in cui ha fatto fatica più di quanto dica il punteggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz non al meglio batte Otto Virtanen e approda agli ottavi di finale a Barcellona

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