atp doha 2026 sinner batte machac e approda agli ottavi

Jannik Sinner parte col piede giusto al Qatar Exxon Mobil Open, Atp 500 di Doha ed elimina Tomas Machac (n.31) col punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora e 10 di partita. L’azzurro, anche testa di serie n.2 del tabellone, affronterà agli ottavi di finale l’australiano Alexei Popyrin (n.53). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Machac nel torneo di Doha, portandosi agli ottavi di finale.

Jannik Sinner ha conquistato facilmente il primo turno dell’Atp 500 di Doha, vincendo in due set contro Tomas Machac, grazie a un gioco solido e preciso.

